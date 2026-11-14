САЩ викна внука на Йохан Кройф в юношеския национален тим

Внукът на великия Йохан Кройф - Шей Кройф-Бийн е пред дебют за юношеския национален отбор на САЩ. Той бе викнат в тима до 18 години за мачовете с Португалия и Норвегия. Когато стигне до мъжкия футбол ще може да избира между американците, Испания, където е роден и Нидерландия, рождената държава на майка му. 17-годишният халф в момента играе в испанския "Химнастик де Тарагона".

Шей е най-малкият син на дъщерята на Кройф Шантал и е тръгнал по стъпките на дядо си. Той е племеник на Жорди Кройф, който в момента е спортен директор на "Аякс". Баща му Тод Бийн също е бивш футболист, но стигнал единствено до елитната дивизия на колежите.