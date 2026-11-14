Украинка натупа №2 в света Сабаленка и е на полуфинал на "Мастърс"

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Елина Свитолина не само прекъсна серията си от 5 поредни загуби срещу Арина Сабаленка.

Украинката играе с особена амбиция срещу съпернички от Русия и Беларус заради войната и след мач не ги поздравява. Сега обаче имаше повод за задоволство, защото натупа 6:3, 3:6, 6:1 №2 в света и е класира за полуфиналите на заключителния за сезона шампионат на Женската тенис асоциация в Индиън Уелс, Калифорния.

Съперничка на Свитолина ще бъде шампионката от "Уимбълдън" Линда Носкова (Чех). Другата финалистка ще се определи от двубоя между носителката на титлата от "Ролан Гарос" Мирра Андреева (Рус) и Джесика Пегула (САЩ).