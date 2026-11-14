Промяна в националния отбор след 0:5 от Исландия

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Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов отпадна от състава на националния отбор след загубата с 0:5 Исландия.

Заради травма той няма да пътува за Естония, където в понеделник е последният ни мач от Лигата та нациите.

На мястото на Иванов, който бе резерва снощи в Пловдив и не взе участие, временният селекционер Атанас Рибарски повика бранителя на елитния италиански "Монца" Валентин Антов.

Той не е играл за България от 23 март миналата година, когато се разписа при загубата с 1:2 от Ирландия в Дъблин в плейоф за изкачване в дивизия В на Лигата на нациите. В Пловдив също паднахме 1:2 преди това.