ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италия глоби "Мета" с 805 млн. евро за достъп до л...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Промяна в националния отбор след 0:5 от Исландия

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

[email protected]

3724
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Валентин Антов (в средата) се радва на гола си в Дъблин.
Валентин Антов (в средата) се радва на гола си в Дъблин.

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов отпадна от състава на националния отбор след загубата с 0:5 Исландия.

Заради травма той няма да пътува за Естония, където в понеделник е последният ни мач от Лигата та нациите.

На мястото на Иванов, който бе резерва снощи в Пловдив и не взе участие, временният селекционер Атанас Рибарски повика бранителя на елитния италиански "Монца" Валентин Антов.

Той не е играл за България от 23 март миналата година, когато се разписа при загубата с 1:2 от Ирландия в Дъблин в плейоф за изкачване в дивизия В на Лигата на нациите. В Пловдив също паднахме 1:2 преди това.

Валентин Антов (в средата) се радва на гола си в Дъблин.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа