Япония би 3:2 Бразилия с гол в 90-ата мин в Сингапур

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С гол в 90-ата мин на Тацуширо Сакамото Япония победи с 3:2 Бразилия на приятелския турнир в Сингапур.

"Самураите" поведоха набързо с 2:0 чрез Такефуза Кубо (15) и Кейто Накамура (19).

Винисиус Жуниор (33, 75) донесе равенство 2:2, преди да дойде последната минута от редовното време.

След победното попадение за азиатците селекционерът на бразилците Карло Анчелоти и смененият Рафиня бяха изгонени заради бурни протести за редовността му. Южноамериканците имаха претенции за нарушение срещу техен играч при изграждането на противниковата атака.

На 17 ноември Бразилия играе с домакините от Сингапур, а Япония - с Парагвай.