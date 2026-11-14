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Япония би 3:2 Бразилия с гол в 90-ата мин в Сингапур

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

С гол в 90-ата мин на Тацуширо Сакамото Япония победи с 3:2 Бразилия на приятелския турнир в Сингапур.

"Самураите" поведоха набързо с 2:0 чрез Такефуза Кубо (15) и Кейто Накамура (19).

Винисиус Жуниор (33, 75) донесе равенство 2:2, преди да дойде последната минута от редовното време.

След победното попадение за азиатците селекционерът на бразилците Карло Анчелоти и смененият Рафиня бяха изгонени заради бурни протести за редовността му. Южноамериканците имаха претенции за нарушение срещу техен играч при изграждането на противниковата атака.

На 17 ноември Бразилия играе с домакините от Сингапур, а Япония - с Парагвай.

Снимка: Ройтерс

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