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В отсъствието на Шифрин германка спечели първия слалом за сезона

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Ема Айхер Снимка: Ройтерс
Ема Айхер Снимка: Ройтерс

Германката Ема Айхер спечели първия слалом за сезона от световната купа по ски алпийски дисциплини, който се проведе в Леви (Финландия).

Тя събра най-добро време от двата манша - 1,52,62 мин.

Втора на 0,43 сек остана албанката Лара Колтури, а на 0,50 сек трета се нареди австрийката Катарина Трупе.

За Айхер това е първа победа на слалом и общо 6-а за световната купа.

Звездата на ските Микаела Шифрин реши да пропусне откриващото състезание в коронната си дисциплина за сезона, тъй като планира да насочи усилията си и към гигантски и супергигантски слалом.

Ема Айхер Снимка: Ройтерс

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