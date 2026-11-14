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Йоана Илиева 10-а за световната купа в Кайро

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

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Йоана Илиева Снимка: facebook.com/bulfencing/
Йоана Илиева Снимка: facebook.com/bulfencing/

Йоана Илиева завърши на 10-о място в турнира за световната купа по сабя в Кайро (Египет).

Тя стартира във втория ден от надпреварата по право като номер 2 в ранглистата.

В първата си среща от елиминациите на най-добрите 64 тя победи Лола Посик от САЩ с 15:9. В срещата за място сред най-добрите 16 възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстрани Александра Стрзалковски от САЩ с 15:10.

В двубоя за място в топ 8 сабльорката отстъпи пред Деспина Георгиаду от Гърция с 12:15 и зае 10-то място в крайното класиране.

Вероника Василева, другата българка във втория ден от турнира на жените, отстъпи в първия кръг на елиминациите пред Алина Михайлова от Русия с 6:15 и завърши на 63 място.

Йоана Илиева Снимка: facebook.com/bulfencing/

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