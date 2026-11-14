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Злато и сребро за България от Балканиадата по крос кънтри в Койнаре

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Иво Балабанов с отличието си Снимка: БФЛА
Иво Балабанов с отличието си Снимка: БФЛА

Златен и сребърен медал спечелиха българските лекоатлети на балканския шампионат по крос кънтри, който се провежда в Койнаре.

Титлата в бягането на 10 километра при мъжете завоюва Иво Балабанов. Той измина дистанцията за 33 минути и 5 секунди. Втори и трети след него се наредиха турците Йомер Амачтан и Мурат Емектар. В същото състезание Николай Кауфман е осми, а Тенчо Жеков - девети.

При дамите, които се състезаваха на 8 километра, Девора Аврамова остана втора с време от 30 минути и 11 секунди. Шампионка е украинката Ивана Черешньовска с 29:49 минути, а бронзът е за Сюмейе Ерол от Турция с 30:22 минути. На седмо място е друга българка - Милица Мирчева.

При подрастващите най-добро класиране от българите постигна Панчо Панчев, който е пети при младежите до 20 години.

Иво Балабанов с отличието си Снимка: БФЛА

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