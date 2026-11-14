България до 17 г. направи 1:1 с Португалия, Роналдо-младши остана резерва

Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1:1 с домакина Португалия във втория си двубой от първия квалификационен кръг за европейското първенство през 2027 г.
Възпитаниците на селекционера Светослав Петров играха добре срещу силния португалски състав и заслужиха първата си точка в квалификационна група 6.
След нулево първо полувреме домакините поведоха в 60-ата минута с попадение на Антонио Перейра. Българските национали обаче успяха да възстановят равенството в 74-ата минута чрез Петър Петров, който оформи крайното 1:1.
Синът на Кристиано Роналдо - Кристиано-младши остана резерва.
В първата си среща от квалификациите България отстъпи с 1:3 на Сърбия, докато Португалия започна участието си с победа с 4:0 над Андора.
В последния си двубой от групата България ще се изправи срещу Андора на 17 ноември.
Първите два отбора в класирането ще продължат в Лига А на втория квалификационен кръг.