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България до 17 г. направи 1:1 с Португалия, Роналд...

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България до 17 г. направи 1:1 с Португалия, Роналдо-младши остана резерва

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

[email protected]

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Снимка: БФС
Снимка: БФС

Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1:1 с домакина Португалия във втория си двубой от първия квалификационен кръг за европейското първенство през 2027 г.

Възпитаниците на селекционера Светослав Петров играха добре срещу силния португалски състав и заслужиха първата си точка в квалификационна група 6.

След нулево първо полувреме домакините поведоха в 60-ата минута с попадение на Антонио Перейра. Българските национали обаче успяха да възстановят равенството в 74-ата минута чрез Петър Петров, който оформи крайното 1:1.

Синът на Кристиано Роналдо - Кристиано-младши остана резерва.

В първата си среща от квалификациите България отстъпи с 1:3 на Сърбия, докато Португалия започна участието си с победа с 4:0 над Андора.

В последния си двубой от групата България ще се изправи срещу Андора на 17 ноември.

Първите два отбора в класирането ще продължат в Лига А на втория квалификационен кръг.

Снимка: БФС

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