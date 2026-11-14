България до 19 г. измъкна 1:1 срещу Латвия в Стара Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юношеският национален отбор на България до 19 години завърши 1:1 с Латвия във втория си двубой от квалификационния турнир за Евро 2027. Срещата се игра на стадион „Берое" в Стара Загора.

Воденият от Тодор Янчев тим показа характер и успя да стигне до равенството с попадение на Даниел Манолев в заключителните минути.

Гостите откриха резултата още в 6-ата минута чрез Бутрикс. Българските национали потърсиха път към изравняването и усилията им бяха възнаградени в 86-ата минута, когато Даниел Манолев се разписа.

Така България събра 4 точки след първите си два двубоя в квалификационната група, след като на старта постигна убедителна победа с 6:0 над Гибралтар.

В последния си мач от квалификационния турнир младите „лъвове" ще се изправят срещу Молдова на 17 ноември (вторник) от 14,30 часа пак на стадион „Берое" в Стара Загора.

За да се класира за третия кръг от европейските квалификации, тимът ни трябва да спечели своята група.