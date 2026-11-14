ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът по биатлон Георги Палакарски почина след...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

България до 19 г. измъкна 1:1 срещу Латвия в Стара Загора

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

1852
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Startphoto.bg

Юношеският национален отбор на България до 19 години завърши 1:1 с Латвия във втория си двубой от квалификационния турнир за Евро 2027. Срещата се игра на стадион „Берое" в Стара Загора.

Воденият от Тодор Янчев тим показа характер и успя да стигне до равенството с попадение на Даниел Манолев в заключителните минути.

Гостите откриха резултата още в 6-ата минута чрез Бутрикс. Българските национали потърсиха път към изравняването и усилията им бяха възнаградени в 86-ата минута, когато Даниел Манолев се разписа.

Така България събра 4 точки след първите си два двубоя в квалификационната група, след като на старта постигна убедителна победа с 6:0 над Гибралтар.

В последния си мач от квалификационния турнир младите „лъвове" ще се изправят срещу Молдова на 17 ноември (вторник) от 14,30 часа пак на стадион „Берое" в Стара Загора.

За да се класира за третия кръг от европейските квалификации, тимът ни трябва да спечели своята група.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа