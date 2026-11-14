ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът по биатлон Георги Палакарски почина след...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Капитанът на България се завърна на терена след 237 дни с асистенция

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

2092
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кирил Десподов прегръща Мади Камара след гола му. Снимка: ПАОК
Кирил Десподов прегръща Мади Камара след гола му. Снимка: ПАОК

Кирил Десподов се завърна в игра след дълга пауза.

Капитанът на България се появи като резерва през второто полувреме в състава на ПАОК при победата с 3:1 в контролата срещу сръбския "Партизан" на стадион „Тумба" в Солун, която бе част от празненствата по повод вековния юбилей на гръцкия клуб.

Десподов се отличи с асистенция от корнер за третия гол в 78-ата минута, отбелязан от Мади Камара.

Навършилият преди 3 дни 30 години нападател за последно игра на 22 март в мач от комшийското първенство, който солучначи загубиха с 1:2 от "Волос".

След това сериозна контузия го извади от терените за дълго. През май нападателят се подложи на операция заради възпаление на големия пръст на десния крак.

Десподов отсъства от терените 237 дни.

Кирил Десподов прегръща Мади Камара след гола му. Снимка: ПАОК

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа