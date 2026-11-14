Капитанът на България се завърна на терена след 237 дни с асистенция

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Кирил Десподов се завърна в игра след дълга пауза.

Капитанът на България се появи като резерва през второто полувреме в състава на ПАОК при победата с 3:1 в контролата срещу сръбския "Партизан" на стадион „Тумба" в Солун, която бе част от празненствата по повод вековния юбилей на гръцкия клуб.

Десподов се отличи с асистенция от корнер за третия гол в 78-ата минута, отбелязан от Мади Камара.

Навършилият преди 3 дни 30 години нападател за последно игра на 22 март в мач от комшийското първенство, който солучначи загубиха с 1:2 от "Волос".

След това сериозна контузия го извади от терените за дълго. През май нападателят се подложи на операция заради възпаление на големия пръст на десния крак.

Десподов отсъства от терените 237 дни.