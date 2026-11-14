ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът по биатлон Георги Палакарски почина след...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Загуба от Испания за националките в европейските квалификации

Явор Геронтиев

Редактор: Явор Геронтиев

1008
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: FIBA
Снимка: FIBA

България отстъпи пред европейския вицешампион и бронзов медалист от последното световно Испания в мач от втория кръг в група J на квалификациите за първенството на континента по баскетбол при жените. 

В Самоков нашите отстъпиха 64:85. Това е първа загуба за националния ни отбор, който продължава с актив 1-1, докато испанките постигнаха втори пореден успех и оглавиха временното класиране.

След успеха по-рано днес на Хърватия над Чехия с 82:69 хърватките са с подобен на България баланс от победа и загуба, докато чехкините натрупаха две поражения.

През настоящия квалификационен прозорец за България предстои гостуване на Чехия на 17 ноември.

Първите два тима от всяка група ще се класират за еврошампионата догодина. 

Снимка: FIBA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа