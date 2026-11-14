Загуба от Испания за националките в европейските квалификации

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България отстъпи пред европейския вицешампион и бронзов медалист от последното световно Испания в мач от втория кръг в група J на квалификациите за първенството на континента по баскетбол при жените.

В Самоков нашите отстъпиха 64:85. Това е първа загуба за националния ни отбор, който продължава с актив 1-1, докато испанките постигнаха втори пореден успех и оглавиха временното класиране.

След успеха по-рано днес на Хърватия над Чехия с 82:69 хърватките са с подобен на България баланс от победа и загуба, докато чехкините натрупаха две поражения.

През настоящия квалификационен прозорец за България предстои гостуване на Чехия на 17 ноември.

Първите два тима от всяка група ще се класират за еврошампионата догодина.