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Треньорът по биатлон Георги Палакарски почина след катастрофа

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Георги Палакарски
Георги Палакарски

След преживяна наскоро автомобилна катастрофа и кратък престой в болница и след много съпътстващи заболявания, днес на 72-годишна възраст почина Георги Палакарски, съобщиха от Българската федерация по биатлон.

Той остави трайна и ярка следа в развитието на биатлона в България. Старши треньор на националните олимпийци на Игрите в Калгари 1988 г, след това наставник в Словения, дългогодишен преподавател в катедра „Снежни спортове" на Националната спортна академия „Васил Левски" в София и дългогодишен управител на Планинската учебно-спортна база в Боровец.

Георги Палакарски
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