Братя Николови на първи финал в Италия

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Звездните български волейболни братя Алекс и Мони Николови ще играят на първи финал в Италия заедно.

Техният "Кучине Лубе" (Чивитанова) премина без проблеми в полуфинала за суперкупата на Италия след 3:0 (25:18, 25:13, 25:19) над "Верона" в Парма, където се провежда турнирът.

Алекс отново бе най-резултатен с 16 точки (2 аса).

Към чудесното си ръководене на атаките си в ролята на разпределител Мони добави 5 точки (3 аса, 1 блок).

Във финала утре "Лубе" среща шампиона "Перуджа", който се наложи с 3:1 над "Тренто".

Именно от този отбор Алекс и компания (Мони още бе руския "Локомотив", Новосибирск) загубиха финалната серия в първенството миналия сезон.