ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ню Йорк Таймс": Ето документа, с който Кремъл пре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Братя Николови на първи финал в Италия

1984
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Алекс Николов (в средата) ликува след поредна точка. Снимка: "Лубе"
Алекс Николов (в средата) ликува след поредна точка. Снимка: "Лубе"

Звездните български волейболни братя Алекс и Мони Николови ще играят на първи финал в Италия заедно.

Техният "Кучине Лубе" (Чивитанова) премина без проблеми в полуфинала за суперкупата на Италия след 3:0 (25:18, 25:13, 25:19) над "Верона" в Парма, където се провежда турнирът.

Алекс отново бе най-резултатен с 16 точки (2 аса).

Към чудесното си ръководене на атаките си в ролята на разпределител Мони добави 5 точки (3 аса, 1 блок).

Във финала утре "Лубе" среща шампиона "Перуджа", който се наложи с 3:1 над "Тренто".

Именно от този отбор Алекс и компания (Мони още бе руския "Локомотив", Новосибирск) загубиха финалната серия в първенството миналия сезон.

Алекс Николов (в средата) ликува след поредна точка. Снимка: "Лубе"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа