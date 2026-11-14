Братя Николови на първи финал в Италия

Звездните български волейболни братя Алекс и Мони Николови ще играят на първи финал в Италия заедно.
Техният "Кучине Лубе" (Чивитанова) премина без проблеми в полуфинала за суперкупата на Италия след 3:0 (25:18, 25:13, 25:19) над "Верона" в Парма, където се провежда турнирът.
Алекс отново бе най-резултатен с 16 точки (2 аса).
Към чудесното си ръководене на атаките си в ролята на разпределител Мони добави 5 точки (3 аса, 1 блок).
Във финала утре "Лубе" среща шампиона "Перуджа", който се наложи с 3:1 над "Тренто".
Именно от този отбор Алекс и компания (Мони още бе руския "Локомотив", Новосибирск) загубиха финалната серия в първенството миналия сезон.