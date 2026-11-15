В мача в чест на края на Роналдо Португалия падна 1:4 от Дания (резултати от Лигата на нациите)

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41-годишният звезден нападател Кристиано Роналдо приключи кариерата си в националния на Португалия след скандал със селекционера Жорже Жезуш.

От федерацията решиха в чест на неговото решение при домакинството на Дания в Брага от Лигата нациите всички титуляри да излязат за изпълнението на химна с емблематичния за Роналдо №7. Също така в 7-ата мин двубоят бе за кратко прекратен за овации.

Краят му обаче бе мрачен. Гостите от Дания биха с 4:1.

Още преди него обаче след 4 победи Португалия, която е актуален носител на трофея в Лигата на нациите, се бе класирала за 1/4-финалите.

Други резултати:

Косово - Израел 0:0

Грузия - Унгария 0:2

Норвегия - Уелс 3:1

Северна Ирландия - Украйна 1:0

Австрия - Ирландия 1:0

Швеция - Босна и Херцеговина 3:2

Румъния - Полша 2:1