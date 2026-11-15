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Скандал Русия - Украйна на "Мастърс" при жените

Явор Геронтиев

Редактор: Явор Геронтиев

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Арина Сабаленка често не си мери приказките на корта. Снимка: Ройтерс
Арина Сабаленка често не си мери приказките на корта. Снимка: Ройтерс

Не се размина без скандал Русия - Украйна на финалния турнир по тенис за сезона при жените. 

Елина Свитолина отстрани Арина Сабаленка, но в социалните мрежи се появи клип, на който звездата от Беларус ядосано говори на руски. Според коментарите втората в световната ранглиста ругае украинските фенове и съперничката си, като най-мекото използвано определение е "шибани". 

Сабаленка побърза да се извини, а Свитолина напомни, че заради войната винаги играе с особена нагласа срещу представителки на Русия и Беларус. 

"Това обаче е превод в социалните мрежи и не мога да бъда сигурна какво точно е казала", коментира украинката. 

Елина отново е на финал, след като отнесе 6:2, 6:1 шампионката от "Уимбълдън" Линда Носкова (Чех). За титлата в Индиън Уелс обаче Свитолина ще срещне друга рускиня. Мирра Андреева отстрани 6:3, 6:4 Джесика Пегула (САЩ). 

Носителката на титлата от "Ролан Гарос" Андреева отнесе 6:4, 6:0 Свитолина още в началото на турнира. Ако стане шампионка без загубен мач, руската сензация ще прибере 3,37 млн. долара. Титла в Калифорния ще донесе на Свитолина 3,14 млн. 

Арина Сабаленка често не си мери приказките на корта. Снимка: Ройтерс

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