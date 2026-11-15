Скандал Русия - Украйна на "Мастърс" при жените

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Не се размина без скандал Русия - Украйна на финалния турнир по тенис за сезона при жените.

Елина Свитолина отстрани Арина Сабаленка, но в социалните мрежи се появи клип, на който звездата от Беларус ядосано говори на руски. Според коментарите втората в световната ранглиста ругае украинските фенове и съперничката си, като най-мекото използвано определение е "шибани".

Сабаленка побърза да се извини, а Свитолина напомни, че заради войната винаги играе с особена нагласа срещу представителки на Русия и Беларус.

"Това обаче е превод в социалните мрежи и не мога да бъда сигурна какво точно е казала", коментира украинката.

Елина отново е на финал, след като отнесе 6:2, 6:1 шампионката от "Уимбълдън" Линда Носкова (Чех). За титлата в Индиън Уелс обаче Свитолина ще срещне друга рускиня. Мирра Андреева отстрани 6:3, 6:4 Джесика Пегула (САЩ).

Носителката на титлата от "Ролан Гарос" Андреева отнесе 6:4, 6:0 Свитолина още в началото на турнира. Ако стане шампионка без загубен мач, руската сензация ще прибере 3,37 млн. долара. Титла в Калифорния ще донесе на Свитолина 3,14 млн.