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Денислав Бърдаров с 21 т. за победа №6 на българския "Халкбанк" в Турция

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

[email protected]

2000
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Денислав Бърдаров Снимка: "Халкбанк"
Денислав Бърдаров Снимка: "Халкбанк"

Воденият от Радостин Стойчев "Халкбанк" на национала Денислав Бърдаров и звездния ветеран Матей Казийски спечели домакинството си на "Султанбейли Беледийе" с 3:0 (25:23, 25:20, 25:17) в среща от 6-ия кръг на турския волейболен елит.

Бърдаров стана №1 на двубоя с 21 точки (1 ас, 2 блока). Казийски получи почивка от Стойчев срещу непретенциозния съперник (предпоследен в класирането), за който не игра Бранимир Грозданов.

Така "Халкбанк" остава на второ място във временното класиране с 6 победи от 6 мача и 17 точки.

Лидер е "Зираатбанк" с 19.

Денислав Бърдаров Снимка: "Халкбанк"

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