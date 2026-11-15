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Ромарио: Пратете Анчелоти по дяволите!

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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2020
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Карло Анчелоти след загубата от Япония в Сингапур Снимка: Ройтерс
Карло Анчелоти след загубата от Япония в Сингапур Снимка: Ройтерс

Анчелоти, стига толкова! Събери си багажа и се махай! Вече не издържаме! Пратете Анчелоти по дяволите!

Това написа в инстаграм легендата на бразилския футбол Ромарио по повод загубата с 2:3 от Япония в контрола вчера.

Карло Анчелоти пое Бразилия през юни миналата година. На световното това лято воденият от италианеца тим отпадна на 1/8-финалите от Норвегия.

Никой не поставя под съмнение твоята успешна история. Ти си един от най-великите треньори, които световният футбол някога е виждал, но това беше в клубните отбори.

С фланелката на националния отбор не бива да се шегуваме. Вече сме се излагали много пъти и нямаме право да рискуваме да провалим поредно световно първенство!", пише още в поста на Ромарио, който е световен шампион с Бразилия за 1994 г.

За Анчелоти това е първи престой в национален отбор, а договорът му е до мондиала през 2030-а.

Карло Анчелоти след загубата от Япония в Сингапур Снимка: Ройтерс

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