Рекорден брой участници и кенийски триумф на маратона в Бургас

Кенийски атлети доминираха в трето издание на Бургаския маратон. Питър Ваньоике грабна златото при мъжете, а при жените най-бърза бе Челангат Санг, като и двамата подобриха рекордите на трасето. В маратона участваха над 2500 бегачи, два пъти повече от дебютното издание преди две години.

Ваньоике, който победи и в Букурещ т.г., сега финишира за 2.18:45 ч и така подобри с 22 секунди постижението на своя сънародник Дерик Нжорге от миналата есен. Втори днес с близо минута по-късно финишира четвъртият от маратона в Скопие Бонфейс Мунгай, а бронзът бе за Нахашон Гатинги, спечелил по-рано през годината в Загреб. И тримата медалисти са от Кения. Четвърти се класира двукратният шампион от София Шедрак Кимайо, а пети и най-напред от българите завърши Николай Николов с 2.35:12 ч.

И при жените рекордът на трасето отиде в историята, при дамите също челната тройка бе окупирана от Кения. Шампионката Челангат Санг пресече финала за 2.35:55 ч – с повече от 13 минути по-бързо от досегашното върхово постижение на сънародничката й Доркас Китомбе миналата година. Санг триумфира и в София през 2025 г, а тази есен остана трета в българската столица. Среброто днес в Бургас бе за Файт Кипсум, а бронзът за Нанси Гитайга. С най-предно класиране от българките бе Силвия Георгиева, завършила четвърта с 2.56:36 ч.

Третото издание на емблематичното за града събитие фокусира огромен интерес и отново се превърна в колоритен празник на спорта. Стартът на ДЗИ Маратон Бургас бе даден от зам.-кмета на града с ресор туризъм и спорт Манол Тодоров и от Анатоли Илиев – председател на Асоциация „Спорт в свободното време". На площада присъстваха десетки популярни личности, които приветстваха участниците заедно с хилядите по зелените улици и булеварди на града.

Кенийски атлети доминираха и в полумаратона. Кенеди Роно грабна победата при второто си участие в Бургас с рекорд на трасето 1.06:01 ч. – с 31 секунди по-бързо от досегашното върхово постижение на Богдан Семенович от дебютното издание през 2024 г. При дамите най-бърза бе Домфин Найгака с 1.15:22, на повече от две минути след рекордното бягане на Маринела Нинева преди две години.

Шампиони на 10.5 км са Мирослав Спасов с 34:19 мин и Наталия Кременска с 40:03, а в най-кратката състезателна дистанция на 5 км победиха ирландецът Тим Пулман-Домен с 16:13 мин и Юлия Василева с 20:13 мин. За качеството на маратона спомогна участието на бегачи с впечатляващи визитки, шампиони на маратоните в Скопие, Прищина, София, Букурещ, Загреб, Дрезден, Словения и др.

Рекордните над 2500 бегачи застанаха на старт в ДЗИ Маратон Бургас тази сутрин. Интересът към превърналото се бързо в емблематично за града събитие нараства, като само за две години то удвои желаещите да участват. След успешното първо издание на полумаратон Бургас през 2024-та, година по-късно бе проведен вече класически маратон, а тази есен събитието бе още по-мащабно и вълнуващо. Под мотото „Бягай с пулса на Бургас" Община Бургас и Асоциация „Спорт в свободното време" организираха маратона, който предложи на участниците състезателни надпревари в 4 дистанции, както и „семейното" бягане DECATHLON Fun Run на дистанция от 1 км. С тези предизвикателства и повече възможности маратонът в черноморския град предостави шанс за участие на бегачи от всички нива – от начинаещи до опитни атлети.

Общият награден фонд на ДЗИ Маратон Бургас 2026 бе над 13 000 евро, отличени бяха първите шестима на 42.195 км и медалистите на 21 км и на 10.5 км. Отделно бяха стимулите за стъпилите на почетната стълбичка при ветераните на 10.5 км, 21 км и 42.195 км. Организаторите отличиха със специални бонуси най-добрите български атлети в класическата дистанция. Трасето на Бургаския маратон е официално сертифицирано от Световната лекоатлетическа асоциация World Athletics и Международната асоциация на маратоните и шосейните бягания AIMS, което го превръща в едно от малкото в България с международно признание.

Тази есен регистрацията бе улеснена с въведена опция да се стартира и като отбор с групова заявка от минимум 5 човека, това засили корпоративното участие с отделни тимове. Всеки финиширал днес получи паметен медал веднага след завършване на състезанието. За трета поредна година Бургас приветства участниците в своя голям спортен празник.

ПРИЗЬОРИТЕ НА ДЗИ МАРАТОН БУРГАС 2026

42.195 КМ

МЪЖЕ: Питър Ваньоике 2.18:45 ч – рекорд на трасето, Бонфейс Мунгай 2.19:32, Нахашон Гатинги 2.20:14 ч.

ЖЕНИ: Челангат Санг (Кен) 2.35:55 ч – рекорд на трасето, Файт Кипсум (Кен) 2.40:09, Нанси Гитайга (Кен) 2.49:41 ч.

21 КМ

МЪЖЕ: Кенеди Роно (Кен) 1.06:01 ч – рекорд на трасето, Джон Къриа (Кен) 1.08:18, Янислав Тодоров 1.15:13 ч.

ЖЕНИ: Долфин Наягака (Кен) 1.15:22 ч, Карен Чепквони (Кен) 1.16:42, Полина Горасова 1.23:07 ч.

10.5 КМ

МЪЖЕ: Мирослав Спасов 34:19 мин, Мартин Балабанов 34:35, Чудомир Черногоров 34:37 мин.

ЖЕНИ: Наталия Кременска 40:03 мин, Кристиана Михайлова 42:44, Кремена Ковачева 43:37 мин.

5 КМ

МЪЖЕ: Тим Пулман-Домен (Ирл) 16:13 мин, Шийн Пулман-Домен (Ирл) 16:16, Борис Генчев 16:41 мин.

ЖЕНИ: Юлия Василева 20:13 мин, Десислава Стоянова 20:17, Жанина Караиванова 21:22 мин.