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Кирил Георгиев заслужи сребро от световното по шахмат за ветерани

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Гросмайстор Кирил Георгиев
Гросмайстор Кирил Георгиев

Гросмайстор Кирил Георгиев спечели сребърен медал на световното първенство по класически шахмат за ветерани, което се проведе във Върнячка баня (Сърбия).

Георгиев, който е и капитан на националния отбор на България за мъже, събра 8 точки и бе изпреварен единствено от Муртас Кажгалейев от Казахстан с 8,5 точки във възрастовата група при мъжете над 50 години.

Българският шахматист бе лидер в класирането до деветия кръг, но в десетия загуби прекия сблъсък с Кажгалейев за първата позиция.

В същата възрастова група с 6,5 точки на 20-о място се класира гросмайстор Николай Нинов.

Гросмайстор Кирил Георгиев

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