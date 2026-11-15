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Алберт Попов с личен рекорд в Леви, влезе в топ 10 (Видео)

Гeорги Банов

Гeорги Банов

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Алберт Попов завърши 10-и в Леви.
Алберт Попов завърши 10-и в Леви. Снимка: Ройтерс

Най-добрият ни алпиец Алберт Попов записа най-доброто си класиране във финландския курорт Леви, като завърши 10-и първия слалом за сезона. След първия манш Аби бе на 18-о място, но със страхотно второ спускане (Попов бе 5-и в него) се изкачи в десетката. В стръмната част той даде най-доброто време от всички. До момента най-доброто му класиране в Леви бе 18-о място.

Втора поредна победа този сезон записа норвежкия бразилец Лукас Пинейро Бротен, който взе и първия старт в Зьолден. Той е първият, който дублира успех в Леви, след като спечели и миналия сезон. Той изпревари с 56 стотни Клеман Ноел от Франция и със 73 Лоик Меяр (Швейцария). Попов остана на 1,51 секунди.

Вторият ни представител Калин Златков остана на 1,5 секунди от 30-ото място и не влезе във втория манш.  

Алберт Попов завърши 10-и в Леви.

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