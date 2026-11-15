Български национал поведе отбора си към трудна победа с 27 т. във Франция

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Волейболният ни национал Венислав Антов отново се равзихри във френското първенство.

Неговият "Туркоан" трудно надви като гост "Пари Волей" (с треньор водилият 2 пъти България италианец Силвано Пранди) с 3:2 (22:25, 25:18, 25:22, 23:25, 15:12) в мач от 6-ия кръг.

22-годишният български диагонал имаше огромен принос за успеха с 27 точки (4 аса, 2 блока). Антон бе най-резултатен в мача.

Той има вече 126 точки на върха на класирането за най-добрите реализатори. Средно Антов има 21 точки на мач.

С 5 победи и 1 загуба "Туркоан" е на четвърта позиция в таблицата. Същият е активът на лидера "Тулуза", "Тур" и "Шомон", които са по-добри други геймови показатели.