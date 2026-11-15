"Ботев" (Пд) намали цените на билетите за ЦСКА, масовите са по 7 евро

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"Ботев"(Пд ) намали цените на билетите за дербито срещу ЦСКА от 15-ия кръг в Първа лига на 22 ноември от 18 часа на стадион "Христо Ботев".

Масовите ще са на цена от 7 евро. Толкова са и за феновете на ЦСКА в сектора за гости. Деца от 5 до 14 години и пенсионери над 65 години ще влизат с 50 % намаление с място на трибуните.

Мачът е последен на "Колежа" за 2026 г.

Със сигурност го пропускат капитана на "жълто-черните" Тодор Неделев и нигерийското крило Чимези Уилямс, които се възстановяват.

Останалите от селекцията на старши треньора Станислав Генчев се потят здраво на спортния комплекс в "Коматево" два пъти дневно.