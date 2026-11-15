Капитанът на Естония: Вероятно в България не са вярвали, че ще бъдат в такава позиция

Вероятно в България не са вярвали, че ще бъдат в такава позиция, но се случва във футбола. Ние трябва да сме готови за тежък мач.

Думите са на естонския капитан Карол Метц преди гостуването на националите утре в Талин в последен мач от Лигата на нациите. Нашите пристигнаха в прибалтийската страна с чартърен полет, продължил около 2,30 ч. Селекцията ни няма никакъв шанс за първите 2 места в групата, след като в петък падна 0:5 от Исландия.

Метц смята, че България не може да си позволи нова загуба и очаква тактически здрава битка с минимизиране на всякакви грешки.

"България идва с нов треньор и различен начин на подготовка, вероятно новият треньор се е подготвял за нас по друг начин. Не очаквам тактически същата среща за нас. Очакваме труден мач и мотивиран съперник. В детайлите българите вероятно ще предложат различна опозиция, подготвили сме се за такъв ход на двубоя", каза естонският треньор Юрген Хен. Двама тима се срещнаха миналия месец в Пловдив, като срещата завърши без голове.