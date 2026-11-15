ХХI век донесе разгромите на България я с 6, я с 5

До петък само французин през 1932 г. бе вкарвал хеттрик на българска земя

XXI век се очертава като фатален за националите по футбол на родна земя. Загубата с 0:5 от Исландия в Лигата на нациите е третото голямо поражение за столетието.

Първо бе шестицата, която ни сложи Англия на “Васил Левски” в евроквалификацията на 14 октомври 2019 г. Мачът, след който ни наказаха за расизъм и доведе до първата оставка на Борислав Михайов от БФС. Като и днес се смята, че всичко бе постановка. Момчетата с черните качулки напуснаха стадиона безпрепятствено пред благосклонния поглед на стюарди и полиция, след като си свършиха работата. А някои от скандиранията ги чуха само английските национали и реферът Иван Бебек. По два гола ни вкараха Рос Баркли и Рахийм Стърлинг, а по един - Маркус Рашфорд и Хари Кейн.

След това и Турция ни сложи шестица в световната квалификация на 11 октомври миналата година. Тогава поне за 36 минути резултатът бе 1:1, преди Виктор Попов да прониже собствената си врата. Арда Гюлер откри, но бързо Радослав Кирилов изравни. И последваха две попадения на Кенан Илдъз и по едно на Зеки Челик и Ирфан Джан Кахвечъ.

Подобни резили в XX век нямаше. Тогава единственият отбор, който е вкарвал 5 гола на българска земя, е Франция в контрола на 9 юни 1932 година, или преди близо един век. Жан Сесембер от “Туркоан” бележи 4, а едно от попаденията е на Жозеф Родригес от “Амиен”. За сметка на това Асен Панчев от “Левски” също нанизва хеттрик във вратата на Андре Тасин и Раул Шиза и резултатът е само 3:5 на стадион “Юнак”.

Реално Сесембер до петък бе единственият, който ни е вкарвал хеттрик при домакинство. Сега към него се присъедини Андри Гудьонсен.

Най-големите победи при домакинство на националите тогава са от две бивши социалистически страни и са по 0:4. Първо е контролата със СССР на “Васил Левски” на 21 юли 1957 г. Великият Едуард Стрелцов ни вкарва два гола, а по един записват Анатолий Илин и Анатолий Исаев. И втората четворка е от ГДР на 27 октомври 1976 г. на стадион “Хаджи Димитър” в Сливен. Тогава два гола ни вкарва Йоахим Щрайх, може би най-великият в историята на вече несъществуващата държава и тогава играе за “Магдебург”. По едно попадение записват Герт Хайдлерт от “Динамо” (Дрезден) и съотборникът му Хелмут Щаде. Реално това е някакъв втори състав на ГДР, след като няма и един играч на “Динамо” (Берлин).

