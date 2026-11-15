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Фондация "Национали 94" ще направи дарение на болница утре

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

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Христо Стоичков и Красимир Балъков Снимка: Фондация "Национали 94"
Христо Стоичков и Красимир Балъков Снимка: Фондация "Национали 94"

Фондация „Национали 94" ще връчи медицинска апаратура за Реанимацията на болница „Токуда" утре в 10,30 часа.

Именно там лекарите 4 месеца се бориха за живота на бившия президент на БФС Борислав Михайлов.

Средствата са набрани чрез благотворителния турнир по голф, провел се край Банско през лятото с участието на звезди от световния футбол.

Връчването ще направят новият председател на фондацията Пламен Николов, членовете на управителният съвет Христо Стоичков, Красимир Балъков и председателят на контролния съвет Венцислав Рангелов.

Христо Стоичков и Красимир Балъков Снимка: Фондация "Национали 94"

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