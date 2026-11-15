Малена Замфирова на първите си тренировки на сняг: Несигурна на борда, тренира със ски

Може би ще пропусна Световната купа в Банско, но се надявам, че през февруари ще мога да участвам на световното първенство за юноши в Корея, сподели най-добрата ни сноубордистка

Да си призная честно - очаквах, че ще се справям по-добре. Все още не се чувствам достатъчно сигурна върху борда и карам само ски.

Това заяви най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова, чиято подготовка на сняг вече започна.

Малена се възстановява сензационно бързо от тежката травма, която получи, след като скиор я прегази в Чехия, разкри преди дни брат й Тервел Замфиров. Най-добрата ни сноубордистка бе пометена от скиор и получи множество фрактури в началото на годината. Тя бе откарана с хеликоптер в болница.

По това време за живота на Малена има реална опасност и в продължение на 6 дни лекарите не посмяват да направят операция. За щастие, двете интервенции преминаха успешно и възстановяването върви по план.

"За съжаление нямаме никакъв късмет с времето тази година. Днес е вторият слънчев ден от 10, и това допълнително забавя и затруднява тренировъчният процес", сподели Замфирова, която е на първия си за сезона тренировъчен лагер.

"Най-вероятно няма да мога да се състезавам в първите стартове. Може би ще пропусна Световната купа в Банско, но се надявам, че през февруари ще мога да участвам на световното първенство за юноши в Корея", разкри тя.