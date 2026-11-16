Още поне 10 г. не ни чака нищо добро с националния отбор

С това поколение толкова, следващото най-вероятно го чака същото

Упадъкът на националния отбор по футбол на България не е от вчера. Това изненадващо фиаско 0:5 от Исландия в Пловдив, използвам тази дума, защото едва ли някой е очаквал да загубим с толкова, напълно затвърди теорията, че представителният ни тим е джудже в най-популярния спорт на планетата. Но дори и тимовете в тази категория се развиват. Люксембург беше джудже, но дръпна, че даже ни победи, пак у дома. Примери има още, като Фарьорските острови. А ние не – свободно падане от години насам. Вече и великата сила във футбола Замбия е пред нас в ранглистата на ФИФА. А там дали имат база като тази в “Бояна”? Не вярвам. Но явно печелят на терена повече от България. И то в убийствена конкуренция, каквато е в Африка.

Виновници има, разбира се. Но дали са точно управниците, както твърдят всички в социалните мрежи, или пък играчите? А може да е цялата система, която е сбъркана – от тренирането на деца до треньорите. Или пък друго. Мнения – разнопосочни.

Както написа и Николай Михайлов за падението на националите - сега той ли е виновен, след като баща му Борислав, бивш шеф на БФС, вече не е сред живите? И че нямаме успех от над 20 години.

През всичките тези години вината е най-вече в играчите. Отдавна съм казал, че с настоящото поколение толкова си можем – с тези играчи нивото ни е такова, каквото е. Обаче няма как да позволиш да паднеш 0:5 от Исландия вкъщи. Ами ако ни хване Нидерландия в европейските квалификации, която писа седмица на Гърция? Там какво ще правим? На двуцифрен резултат ли отиваме?

Истината е, че националният ни отбор е пълно огледало на държавата ни. Каквото се случва там, същото е и в повечето направления. Изключения, разбира се, има. При това немалко. Светли лъчове в родния спорт има много.

За националния отбор обаче няма. Едва ли в “Левски” и ЦСКА искат да плащат по една торба пари за чужденци. Не е ли по-лесно да използват собствени кадри? И по-евтино, де. Да, ама няма кои. Защото дори тези от втора или трета дивизия на европейска страна са в пъти по-добри от българите. Толкова е просто. Ние не създаваме футболисти. Нямаме и точка. Явно не умеем. Едно време сме можели. Сега – не. И колкото и да ни се иска, трябва да се примирим, че националите ще падат яко. По-добри от тези, които бяха в Пловдив в петък, 13-и, нямаме. Наистина.

И ще трябва да си живеем само със спомена за лятото на 1994 г. Или за последното ни класиране на голям форум.

Решението е едно. Правилна работа. Смяна на целия модел, методика и т.н. Но тук се иска помощ от държавата. Такава сега няма.

И да се започне с деца на 10-годишна възраст. И много търпение. Защото няма как от днес за утре. Магьосници обаче няма в реалния футбол.

Нека обаче това се случи. И тогава да погледнем часовника и да кажем коя дата сме – запомнете го – и ще видите къде сме след 10 г. Друг вариант просто няма. Без значение кой ще управлява. Едва ли разликата ще е огромна. Видяхме какво се случи с политиката. И там сменяме правителства. Все протести, избори. Идват други, новите. И накрая пак недоволни.