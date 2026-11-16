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Националите на загуба от исторически хеттрик

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Преди месец завършихме 0:0 с Естония в Пловдив. СНИМКА: СТАРТФОТО
Преди месец завършихме 0:0 с Естония в Пловдив. СНИМКА: СТАРТФОТО

Националите са изправени пред угрозата да запишат нещо исторически, и то с негативен аспект.

Преди изиграването на мачовете ни от Лигата на нациите нямахме нито една загуба от съперниците ни - Люксембург, Исландия и Естония. Бе поставена и цел - първо място в групата или поне бараж.

Но след 5 изиграни мача, реалността вече е друга.

Великото херцогство ни взе скалпа и вече може да се похвали с успех срещу нас. Люксембург ни победи 2:1 в Пловдив в първия мач от т.нар. цикъл.

Исландия пък ни направи дубъл - 0:3 в Рейкявик и 0:5 в Пловдив.

И сега остана и Естония да ни победи. Тази вечер в последния ни двубой от групата гостуваме на прибалтийската страна в Талин. Паднем ли, ще оформим своеобразен хеттрик.

Очаква се временнният селекционер Атанас Рибарски, за когото гостуването в Естония ще е последен мач начело на отбора, да направи много промени. И да даде шанс на дебютанти и момчета, които досега не са играли кой знае колко с националната фланелка.

Ако загубим от Естония, а Люксембург вземе поне точка от Исландия, пък ще завършим на последно място в групата си. И само заради новия формат на Лигата на нациите няма да изпаднем в най-ниската дивизия - D.

Преди месец завършихме 0:0 с Естония в Пловдив. СНИМКА: СТАРТФОТО

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