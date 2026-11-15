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Александър Зверев натупа 20-годишен за старт на финалите в Торино

Явор Геронтиев

Редактор: Явор Геронтиев

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№1 в света Алексадър Зверев започна с победа на финалите на АТП в Торино. Снимка: Ройтерс
№1 в света Алексадър Зверев започна с победа на финалите на АТП в Торино. Снимка: Ройтерс

Във втория си мач като №1 в световната ранглиста Александър Зверев не допусна изненада. 

Шампионът от "Ролан Гарос" и US Open натупа 6:4, 6:4 20-годишната испанска сензация на сезона Рафаел Ходар за начало на финалите на АТП в Торино. 

В същата предварителна група са Бен Шелтън (САЩ) и Артюр Фис (Фр). 

Роденият в Хамбург руснак от тенис фамилията Звереви е двукратен шампион в заключителния турнир на професионалната верига. Победата му над испанския дебютант е четвърта срещу съперник от топ 10 тази година. 

№1 в света Алексадър Зверев започна с победа на финалите на АТП в Торино. Снимка: Ройтерс

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