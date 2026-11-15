Дори отслабнал, Карлос Насар чупи рекорди

Карлос Насар показа, че е истински феномен в щангите. На турнира в Пловдив в памет на олимпийския ни шампион от Атина Милен Добрев той изхвърли щанга от 190 килограма, с 5 повече от това, което постигна на световното първенство в Нинбо. На всичко отгоре той е с около 2 килограма по-слаб. В Пловдив Карлос тежеше 92,90 килограма, а на първенството на планетата бе 94,5. В този спорт, когато отслабваш, обикновено резултатите ти падат, а при Карлос е обратното. Разбира се, постижението от Пловдив няма да бъде зачетено като рекорд.

Карлос направи двубой от 400 килограма, или 479,68 точки по системата “Синклер”. С 20 по-малко второто място взе Христо Христов, който вдигна 380 при лично тегло от 111 килограма. Христов записа 423,16 точки. Трети завърши Здравко Пеловски с 414,23 точки. В турнира участваха двама германци и един сърбин, но те бяха далеч от нашите национали.

Галя Шатова спечели първото място при жените с 273,04 точки. След нея с 260,12 остана Бояна Костадионова. Третото място взе албанката Десиана Кони с 238,20.

Виктор Костадинов от “Марица” взе първото място в турнира при кадетите до 17 години. Той записа 356,3 точки. След него с 339,7 е Алекс Мертири от “Русе”, а третото място остана за Никола Иванов от “Асеновец” с 326,9.

В края на месеца Карлос трябва да участва в първия си старт от германската Бундеслига, за да се разкърши преди първата олимпийска квалификация в Доха (Катар) през декември.

Реално той трябва само да се яви на турнира и да запише някакъв двубой. По принцип Карлос е сигурен за участието си на игрите в Лос Анджелис, ако продължи с тормоза над съперниците си.

В САЩ ще се класират прекалено малко състезатели, защото международната федерация се пребори за допълнителна категория за двата пола. МОК разреши, но запази общата бройка на състезателите. По 3 квоти са запазени за американците.

