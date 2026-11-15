На 46 г. Роналдиньо се завърна с победа в своя мач №650 след пауза от 4068 дни

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На 46 г. един от най-великите бразилци - Роналдиньо, се завърна в професионалния футбол.

Нападателят започна титуляр за "Равена", който надви у дома "Форли" с 2:0 в мач от една от третите дивизии в Италия.

Така Роналдиньо записа първи официален мач от 26 септември 2015 г., когато игра за "Флуминенсе" в родината си. Паузата извън терена за него е 4068 дни.

Роналдиньо подписа през лятото с "Равена", а досега навлизаше във форма, която да му позволи да играе въпреки възрастта си на нивото в III лига.

Бразилският магьосник с топка в краката поде атаката, при която Джулио Донати откри резултата за "Равена" в 36-ата мин. На почивката звездният ас на домакините бе сменен. Симоне Раби вкара за 2:0 в 58-ата мин.

"Равена" е на второ място във временното класиране с 32 точки - с 6 по-малко от лидера "Специя". Само първият в крайното класиране тим получава директна промоция за серия "Б". Останалите до 10-о място играят плейофи.

Днешният мач бе под №650 в кариерата си, която стартира през 1998 г. В тях има 235 гола и 181 асистенции. Спечелил е 13 трофея, сред които световна титла с Бразилия през 2002 г.

С "Барселона" печели Шампионската лига през 2006-а, а предходната година е носител на "Златната топка".