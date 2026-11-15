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Първа загуба за "Олимпиакос" и Александър Везенков в шампионата на Гърция за сезона

Явор Геронтиев

Редактор: Явор Геронтиев

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Александър Везенков Снимка: Olympiacos B.C.
Александър Везенков Снимка: Olympiacos B.C.

"Арис" нанесе първа загуба на "Олимпиакос" в гръцкия шампионат. Отборът от Солун спечели 100:78 срещу Александър Везенков и компания. 

Така след шест поредни победи европейският шампион претърпя поражение, докато "Арис" продължава с актив 6-1, какъвто е и балансът на "Панатинайкос". Лидер в Гърция със седем поредни успеха е тимът на ПАОК.

Везенков бе титуляр за гостите от Пирея и завърши с 19 точки, 7 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 35 минути на терена.

За българската звезда и съотборниците от "червенобелите" предстоят двубои в Евролигата -  срещу израелския "Макаби" на 17 ноември, а три дни по-късно домакинство на  "Реал".

Александър Везенков Снимка: Olympiacos B.C.

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