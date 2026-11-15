Братя Николови загубиха болезнено финала за суперкупата на Италия с "Лубе"

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Българските волейболни звезди от световна класа - братята Александър и Симеон Николови, загубиха болезнено финала за суперкупата на Италия.

В Парма, където се проведе турнира, техният "Кучине Лубе" (Чивитанова) поведе с 2:0 срещу шампиона "Перуджа", но загуби с 2:3 (25:21, 25:22, 22:25, 22:25, 13:15).

При това в третия гейм тимът на Николови имаше добра преднина, а в началото на четвъртия също бе с аванс.

Алекс бе най-резултатен въобще във финала с 28 точки (5 аса, 1 блок). Мони прибави пък виртуозните си действия в ролята на разпределител 4 точки (1 ас, 2 блока).

В залата в Парма бяха президентът на федерацията ни Любо Ганев и родителите на нашите национали Мая и Владимир Николови.