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На 19 г. Мирра Андреева спечели "Мастърс" и се нар...

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На 19 г. Мирра Андреева спечели "Мастърс" и се нареди до легенди

Явор Геронтиев

Редактор: Явор Геронтиев

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19-годишната Мирра Андреева стана шампионка във финалния турнир за сезона още при дебюта си. Снимка: Ройтерс
19-годишната Мирра Андреева стана шампионка във финалния турнир за сезона още при дебюта си. Снимка: Ройтерс

Мирра Андреева завърши финалния турнир по тенис за сезона така, както го започна. 

19-годишната дебютантка от Русия като за начало победи Елина Свитолина, а след това го направи и на финала в Индиън Уелс. След 7:5, 6:3 със съперничката си от Украйна Андреева стана едва третата, която става шампионка още при дебюта си без загубен сет. Преди нея това постигнаха Крис Евърт в първото издание на "Мастърс" през 1972 г. и Серена Уилямс (2001).

По-рано през сезона Мирра спечели "Ролан Гарос", а с успеха с Калифорния става №2 в света. 

19-годишната Мирра Андреева стана шампионка във финалния турнир за сезона още при дебюта си. Снимка: Ройтерс

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