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Англия спря рекордната серия на Испания с 3:2 в Мадрид (резултати от Лигата на нациите)

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Англичаните поздравяват феновете си в Мадрид. Снимка: Ройтерс
Англичаните поздравяват феновете си в Мадрид. Снимка: Ройтерс

Англия завърши по най-сладкия начин кампанията в Лигата на нациите.

Родината на футбола победи световния и европейски шампион Испания с 3:2 в Мадрид (на стадиона на "Атлетико"), върна си за същата загуба в Лондон, завърши на първото място в групата и спря рекордната серия на "ла фурия" от мачове без загуба.

За последно преди това иберийците паднаха 0:2 от Шотландия в Глазгоу на 28 март 2023 г. в европейска квалификация.

Капитанът на Англия Хари Кейн (45-дузпа), Езри Конса (53) и Бен Уайт (57) дадоха аванс на гостите.

В 63-ата минута техният халф Елиът Андерсън бе изгонен за нарушение в пеналта срещу Ламин Ямал.

От дузпата Микел Оярсабал (65) бе точен. Резервата Нико Улямс (75) вкара също, но англичаните удържаха крехката си преднина.

Двата отбора вече се бяха класирали за 1/4-финалите в Лигата на нациите.

Белгия изхвърли Италия от тях с 4:1, за да стане втора в групата. Франция би 2:1 Турция и завърши на челната позиция.

Жребият за 1/4-финалите (за тях сигурна е и Португалия) и баражите в Лигата на нациите е на 20 ноември.

Други резултати:

Кипър - Черна гора 1:4

Латвия - Армения 0:0

Беларус - Албания 0:2

Финландия - Сан Марино 7:2

Англичаните поздравяват феновете си в Мадрид. Снимка: Ройтерс

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