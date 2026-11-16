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Бургас се прости с Дражо Стоянов, изпратиха го други легенди

Велизар Маджаров

Велизар Маджаров

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Дражо Стоянов (с черния екип) с ветераните на "Черноморец".
Дражо Стоянов (с черния екип) с ветераните на "Черноморец". Снимка: Фейсбук профил на Любомир Шейтанов

Бургас се прости в неделния ден с легендарния вратар Дражо Стоянов, пазил и за двата местни отбра- "Черноморец" и "Нефтохимик".

73-годишният страж има успешен престой и в ЦСКА. Изкара инсулт преди 4 години и повторен в четвъртък, който се оказа фатален.

В последния си земен път Дражо Стоянов беше изпратен от други легенди на футбола в Бургас - настоящият президент на "Черноморец" д-р Спасимир Иванов, бившият бос на славния "Нефтохимик" Христо Порточанов, Димитър Димитров-Херо, Златко Янков-Фара, старши треньора на "акулите" Ангел Стойков, Симеон Чилибонов, Неделчо Матушев, Георги Илиев- Креката, Георги Калушев.

Общинският съветник Явор Костов също беше дошъл да изпрати първия си треньор във футбола.

Опелото отслужи отец Серафим, който е бивш вратар в юношеските си години в "Черноморец", тренирал под ръководството на незабравимия Дражо Стоянов. 

Дражо Стоянов (с черния екип) с ветераните на "Черноморец".

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