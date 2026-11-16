За първи път Алберт Попов стартира сезона с топ 10

За първи път в кариерата си най-добрият ни скиор Алберт Попов стартира сезона с класиране в топ 10. Той зае точно 10-ото място в слалома на една от най-неудобните си писти - тази в Леви (Финландия). Преди това най-доброто му бе 18-ото място през 2024 г. Той има 20-о и 23-о място на същото трасе, което е прекалено равно за неговия вкус. За това говори и фактът, че във втория манш българинът даде най-доброто време в единствения стръмен участък на пистата.

“Много съм доволен от представянето си. Стискайте палци за Гургъл”, заяви Алберт след финала. Следващата седмица е слаломът в австрийския курорт, а след това идва голяма пауза за тези от техничните дисциплини, защото започва американското турне в ските. И ще се чака до средата на декември за третия слалом във Франция.

Вторият ни представител Калин Златков остана на 1,55 секунди от 30-ото място и не се класира за втория манш.

Победата взе миналогодишният №1 Лукас Пинейро Бротен. През 2025 г. той спечели първата победа за Бразилия точно на пистата в Леви. Норвежецът с бразилски паспорт е и първият, който дублира успеха във Финландия. След него се наредиха Клеман Ноел (Франция) и Лоик Меяр (Швейцария).