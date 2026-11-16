Модрич се изравни с Меси по брой мачове за националния отбор

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Капитанът на Хърватия Лука Модрич записа мач №208 за националния отбор при домакинството срещу Чехия в Лигата на нациите, спечелено с 2:1.

41-годишният халф на "Милан" и се изравни с Лионел Меси на второто място във вечната класация по участия за национални отбори. Начело по брой мачове в тази ранглиста е Кристиано Роналдо, който има 234 срещи за Португалия.

Модрич започна като титуляр срещу чехите и остана на терена до края на двубоя. Три дни по-рано хърватинът записа своя 207-и мач при загубата с 1:2 от Англия на "Уембли", когато се появи на терена в 76-ата минута.