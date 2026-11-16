ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха жена, откраднала 220 евро от касата на б...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Модрич се изравни с Меси по брой мачове за националния отбор

1000
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лука Модрич
Лука Модрич

Капитанът на Хърватия Лука Модрич записа мач №208 за националния отбор при домакинството срещу Чехия в Лигата на нациите, спечелено с 2:1.

41-годишният халф на "Милан" и се изравни с Лионел Меси на второто място във вечната класация по участия за национални отбори.  Начело по брой мачове в тази ранглиста е  Кристиано Роналдо, който има 234 срещи за Португалия.

Модрич започна като титуляр срещу чехите и остана на терена до края на двубоя. Три дни по-рано хърватинът записа своя 207-и мач при загубата с 1:2 от Англия на "Уембли", когато се появи на терена в 76-ата минута.

Лука Модрич

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Плащаме без банкови карти и пращаме пари по телефонен номер