Почетино иска да привлече халф на САЩ в "Манчестър Юнайтед"

Новият мениджър на "Манчестър Юнайтед" Маурисио Почетино е включил халфа на "Ювентус" Уестън Маккени, когото познава добре от националния отбор на САЩ, в списъка с трансферни цели на клуба, пише La Gazzetta dello Sport.

Все още не са водени официални преговори, но клубът е добре запознат с интереса от страна на "Юнайтед".

Договорът на американецас "Юве" е до 2030 г. Освен това ръководството на клуба и старши треньорът Лучано Спалети го смятат за недосегаем. Очаква се Ювентус, въпреки ограниченията, наложени от УЕФА, и необходимостта от поддържане на финансов баланс, да се противопостави на всякакви опити на "Манчестър Юнайтед" да придобие халфа.