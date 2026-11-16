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"Арсенал" иска да привлече един от най-големите таланти в Бундеслигата

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Микел Артета Снимка: "Арсенал"
Микел Артета Снимка: "Арсенал"

"Арсенал" обмисля да привлече норвежкото крило Антонио Нуса през зимния трансферен прозорец. Според TEAMtalk, лондонският клуб вече се е свързал с близки до 21-годишния футболист, който играе за "РБ Лайпциг".

Представители на клуба са наблюдавали Нуса в последните три мача на германския отбор. Самият играч е позитивно настроен към перспективата да продължи кариерата си в Лондон.

Преговорите за трансфер обаче няма да са лесни. Договорът на норвежеца не включва клауза за освобождаване, а клуба от Лайпциг очаква да получи около 80 милиона евро за него. "Байерн" също проявява интерес към играча.

Нуса е изиграл 15 мача във всички състезания този сезон, в които е отбелязал шест гола и е дал осем асистенции.

Микел Артета Снимка: "Арсенал"

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