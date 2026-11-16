Намери се купувач на бразилец от "Реал"

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"Милан" иска да привлече от "Реал" 20-годишния бразилски нападател Ендрик, твъърди италианския вестник La Gazzetta dello Sport.

Ръководството на "росонерите" обмисля варианта за наемане на младия нападател с опция за последващо откупуване за 60 милиона евро.

Испанският гранд обаче не иска напълно да загуби контрол върху бъдещето на играча: съгласно условията на потенциалната сделка, Реал възнамерява да си осигури правото да откупи нападателя обратно за 80 милиона евро.

Кака, бивш успешен играч и за двата клуба, може да играе ключова роля в преговорите. Легендарният бразилец е готов лично да участва в преговорите, за да убеди Ендрик да се съгласи на преминаване в серия "А", за да си осигури редовно игрово време в титулярния състав.