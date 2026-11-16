Неймар отрича да е целувал бивше гадже на Винисиус

Нападателят на "Сантос" Неймар отговори на съобщенията в социалните мрежи за целувка с Вирджиния Фонсека, бившата приятелка на крилото на "Реал" Винисиус Жуниор.

"Обикновено не правя това в моите истории, но този път те преминаха границата: новината за връзката ми с друг човек излиза наяве, а аз я отричам! Тъжно е да осъзная, че хората се интересуват повече от шума около големите имена, отколкото от самата реалност. А сега ме оставете да играя покер на спокойствие", написа Неймар във фейсбук.

По-рано изданието Metropoles съобщи, че Неймар и Фонсека са се целунали на частно покер парти, проведено преди Гран При на Бразилия от Формула 1.