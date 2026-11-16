Англия с рекордни 10 поредни победи като гост

Националният отбор на Англия направи рекорд, след като спечели 10-о поредно гостуване във всички турнири - с 3:2 над Испания в Мадрид в мач от 6-ия кръг на груповата фаза в Лигата на нациите. Според данните на статистическия портал Opta Sport, английският тим никога досега в своята история не е постигал серия от 10 последователни победи на чужд терен. Предишното най-добро постижение на отбора бе от девет поредни успеха като гост, записано в периода между декември 1965 г. и октомври 1967 г. и изравнено по-рано през 2026 г.

Въпреки поражението, което сложи край на впечатляващата серия на Испания от 43 мача без загуба, и двата състава си осигуриха място на четвъртфиналите в надпреварата.

На ниво само официални квалификационни гостувания (за световно и европейско първенство), националният отбор на Германия държи един от най-впечатляващите рекорди в Европа, като в периода между 2010 г. и 2017 г. спечели 14 поредни гостувания.