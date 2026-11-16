Волейболен национал с 5 от 5 в Германия

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Волейболният национал Дамян Колев записа нова победа в Германия.

Неговият "Лудвигсбург" спечели и 4-ия си мач от Бундеслигата, след като се наложи у дома с 3:0 (25:16, 25:17, 25:19) над "Нецхоперс".

Либерото игра цял мач с 54% позитивно и 46% перфектно посрещане.

С 5 победи и 13 точки "Лудвисбург" е на 5-о място във временното класиране.

"Дюрен" на друг национал - Преслав Петков, е 3-ти, като след първата си загуба за сезона (5 победи преди това) има 16 точки.

Тимът на центъра отстъпи в дуела срещу новия лидер "БР Волейс" с 2:3 (25:16, 23:25, 25:19, 33:35, 13:15) у дома.

Петков не бе в групата за двубоя.