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Клоп за Инфантино: Смятах, че във ФИФА няма как да е по-зле от при Блатер, но явно има

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Юрген Клоп Снимка: Ройтерс
Юрген Клоп Снимка: Ройтерс

Селекционерът на националния отбор на Германия Юрген Клоп е поредният, който се изказа негативно за Джани Инфантино и смята, че той не трябва да продължи да бъде президент на ФИФА и след изборния конгрес през март догодина.

„Следя футбола от много години. Има хора, които го познават по-добре от мен, но мисля, че мнозинството е съгласно, че има смисъл да има промяна.

Не смятах, че ситуацията във ФИФА може да стане по-лоша след Сеп Блатер, но явно е така", заяви Клоп.

Сеп Блатер подаде оставка през 2015-а заради обвинения в корупция и Инфантино го смени.

Бившият швейцарски защитник Рамон Вега и почетният президент на японската футболна федерация Козо Ташима към момента официално са обявил, че ще се изправят срещу Инфантино на конгреса.

Юрген Клоп Снимка: Ройтерс

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