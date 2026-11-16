България за първи път остана без титла от младежки олимпийски игри

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Двата медала от Дакар са най-малко в историята, причината е в безумното раздаване на квотите

България приключи четвъртата младежка олимпиада в Сенегал със сребро и бронз. Така за първи път в историята нямаме титла. А отличията са и най-малко, откакто има такива игри. Причината е в странните решения на МОК за раздаване на квотите, като се наблегна на спортисти от Африка. И реално не участваха най-добрите в света.

Среброто е в атлетиката на Стилиян Орлинов, който в скока на дължина постигна 7,30 метра. Иван Николчев пък грабна бронз в джудото.

За странностите на състезание в Африка на каквото и да е ниво при младите говори само снимката на един от медалистите в спринта на 400 метра, където Васил Антонов остана четвърти. Води се на 16 години, а изглежда на 36.

През 2010 година в Сингапур вземаме 2 титли в щангите

Първата е на Боянка Костова при девойките в категория до 53 килограма, която вдига цели 18 килограма повече от Хсин-Чу Куо. Доста по-драматично е златото на Георги Шиков в категория до 85 килограма при момчетата. В изхвърлянето той успява да завърши със 152 кила, или 2 след руснака Алексей Косов, който е 20 грама по-лек от него. В изтласкването прави три успешни опита на 175, 180 и 183 килограма, докато руснакът успява само на 180 в третия си опит, като ги изпуска във втория. И така Георги триумфира с двубой от 335, 1 килограм пред Косов.

Третият ни медал е бронз в атлетиката. В квалификацията на троен скок Георги Цонов е пети, но във финала дава трети резултат от 15,80 метра. Титлата е за кубинеца Радаме Фабар Санчес с 16,37 метра, следван от китаеца Фу Хайтао с 16,14. Цонов изпревари с 9 сантиметра четвъртия Евген Строкан (Украйна).

Галина Николова разделя четвъртото място в скока на височина при девойките с Леонтиа Калену (Кипър). Двете имат по 179 см, колкото и третата Анета Риц (Полша), но с една грешка повече. Титлата е за рускинята Мария Кучина, която по-късно ще стане световна звезда като Мария Ласицкене - олимпийска и трикратна световна шампионка. Карин Околие е пета на 200 метра, като точно пред нея завършва Шерика Джексън от Ямайка, която има пет олимпийски и 11 световни медала.

На косъм от медалите остават Джанан Манолова в борбата, Денислав Суслеков в бокса и Йоана Дамянова в джудото, които губят малките финала за бронза.

Във втората младежка олимпиада през 2014-а в

Нанджин (Китай) вземаме три злата, едното е за смесени отбори

Божидар Андреев направо смачква конкуренцията си в категория до 69 килограма в щангите при момчетата. Печели титлата с двубой от 300 килограма, с 6 повече от руснака Аркадий Яркин. За да стигне до бронза при мъжете в Париж.

Благой Найденов взема титлата в категория до 81 килограма при момчетата в бокса, след като постига категорични победи над Райли (Великобритания) и Казаков (Казахстан).

Третата титла е за Лидия Ненчева в стрелбата с пистолет, където е в двойка с узбекистанеца Владимир Свечников. След две победи те надвиват с 10:5 Тех (Сингапур) и Мохамед (Египет) за титлата.

Най-интересният сребърен медал безспорно е на Душко Михайлов в бокса. Той губи финала при 56-килограмовите от Хавиер Ибанес (Куба). Същият, който в момента се бие за България и взе бронз от олимпиадата в Париж.

Елена Бинева, Александра Митрович, Емилия Радичева, София Рангелова и Габриела Стефанова са втори след Русия при ансамблите по художествена гимнастика.

Голямата ни звезда в класическата борба в момента Кирил Милов стига до финала при 85-килограмовите, където в невероятно шоу губи от Марк Бемилиан (Русия) с 6:9. Само няколко месеца по-рано на европейското за юноши в Самоков дупничанинът тушира същия съперник.

Четвъртото ни сребро в джудото, където Бетина Темелкова губи от бразилката Лаяна Колман във финала при 52-килограмовите.

През 2018 година в Буенос Айрес печелим титли,

но главно за смесени отбори. Мария Делчева е част от отбор “Алфа” в бадминтона с Лакшая Сен (Индия), Джовани Тоти (Италия), Вантум Ват (Камбоджа), Брайън Янг (Канада), Хасини Нусака Амбаланголаде (Шри Ланка), Джени Гай (САЩ) и Ашванти Пилай (Швеция), който печели финала над “Омега” със 110:106.

В спортната стрелба в смесените отбори на пистолет Кирил Киров и Ванеса Зегер (Германия) са безапелационни шампиони, като във финала печелят 10:3.

Една от двете напълно българска титли идва в акробатиката, където Мариела Костадинова и Панайот Димитров триумфират при смесените двойки.

Двамата грабват златото и в уникалното състезание за смесени отбори от всички разновидности на гимнастиката. Българите са представители на тим “Симон Байлс”, който завършва първи. В спортната гимнастика той е представен от Райън Ланге (Южна Африка), Кристиан Балаш (Унгария) и Назар Чепурний (Украйна) при момчетата и Тамара Онг (Сингапур), Пфам Нху' Фу'о'нг (Виетнам) и Алба Петиско (Испания). От художествената гимнастика в тима са Талиса Торети (Италия), Дария Трубникова (Русия) и Елисавета Лузан (Азербайджан). И от скоковете на батут участват Лиъм Кристи (Австралия) и Фан Ксни (Китай).

Втората ни титла е на звездата в атлетиката Александра Начева, която в двата етапа на тройния скок завършва с 27,62 метра, с 19 сантиметра повече от испанката Мария Висенте.

Валентин Андреев взема среброто на чук със 163,96 метра в двата етапа. Шампион е Михайло Кохан (Украйна).

Адриан Андреев и Ринки Хиджиката (Австралия) губят 4:6, 4:6 от Себастиан Баес и Факундо Диас Акоста (Аржентина) и също остава втори.

В щангите Христо Христов взема сребро в свръхтежка категория над 85 килограма, като е на косъм от златото. Ализреза Йосефи (Иран) му дръпва с 11 килограма в изхвърлянето, но варненецът го притиска в изтласкването. Христов завършва с двубой от 379 килограма, на 1 кило от съперника си. На последното световно Йосефи постави световен рекорд в изтласкването при мъжете, но остана трети в категорията. Христов пък хвана нула в категория до 110 килограма.

Галя Шатова спечели бронз във вдигането на тежести. В категория до 63 килограма събра двубой от 201 килограма и завърши след Кумушхон Файзулаева (Узбекистан) и Типвара Чотавин (Тайланд).

Едмонд Назарян в борбата също се завърна с медал. В групата на категория до 45 кг той загуби с 1:3 от бъдещия шампион Амир Реза Дехбозорги (Иран) и надви с технически туш Абдала Мохамед Шабан (Египет). В малкия финал също с технически туш се справи с Арсланбек Закирбаев (Туркменистан).