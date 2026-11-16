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Лукаку приключи с националния на Белгия

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Лукаку преговаряше и с клуб от Саудитска Арабия.
Лукаку преговаряше и с клуб от Саудитска Арабия.

Нападателят на "Фенербахче" Ромелу Лукаку официално сложи край на кариерата си в националния отбор по футбол на Белгия. 33-годишният ветеран обяви решението си в понеделник с емоционално послание в социалната мрежа Инстаграм. Той напуска „червените дяволи" като абсолютен рекордьор по отбелязани голове в историята на страната.

Лукаку има 94 гола за Белгия в 135 мача.

"В продължение на 16 години давах всичко от себе си за националния отбор и преживях всяка възможна емоция. Играх със страхотни съотборници, на които винаги ще бъда благодарен. Благодаря и на всички треньори, които ме мотивираха и ми гласуваха доверие да помагам на тима. Беше страхотно пътуване и се насладих на всеки един момент", написа Лукаку за сбогуване.

Лукаку преговаряше и с клуб от Саудитска Арабия.

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