Гарет Бейл иска да купи "Севиля"

Бившият футболист на "Реал" Гарет Бейл чрез фонд, който управлява, както компания на братята от Саудитска Арабия Мансур и Хайдер Сиед са готови да платят около 500 милиона евро за 85% от акциите на футболния клуб "Севиля", пише вестник "Ел Конфиденсиал". Елитният испански клуб се опитва да намери нов собственик преди края на календарната година. По-рано интерес към клуба имаше и Серхио Рамос, но бившият испански национал се отказа.

Според вестник ABC акционерите в "Севиля" очакват оферти до средата на декември, като са оставили цената отворена. Планът е да се изберат трима кандидати, с които да се преговаря и да се избере купувач преди края на 2026, като се завърши сделката в началото на следващата година.

В момента "Севиля" има дългове на стойност 60 милиона евро и има нужда да увеличи капитала си с 80 милиона.