Ейса и Григор откриха бутик в Лос Анджелис

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Григор Димитров и Ейса Гонсалес от няколко дни са в Калифорния.

Двамата бяха в Мексико Сити, където актрисата запозна своя приятел със семейството си и с някои местни традиции. На летището в столицата Димитров разкри, че са обсъждали сватба.

Гаджето на най-добрия български тенисист бе сред основните гости при откриването на бутик на David Yurman, тъй като е рекламно лице на фирмата за бижута.

След партито Ейса и Григор поеха в различни посоки заради личните си ангажименти. Мексиканката остана в Лос Анджелис и обиколи доста нощни заведения, докато Димитров замина за Пасадена.

Там на корта на луксозен хотелски комплекс той даде открит урок на момчета и момичета, а после на чаша чай им даде полезни съвети.

Бившият №3 в света каза, че винаги в мач трябва да съобразяваш играта си със съперника и по възможност да избираш тактика, която може да ти донесе успех.

“Няма смисъл непрекъснато да бъдеш агресивен, а да прецениш добре ситуацията”, сподели Димитров. На корта той показа колко точен може да бъде от сервис и улучи няколко кутии за топки, поставени в полето за посрещане от другата страна.