Рецидивът с контузии при ас на "Байерн" продължава

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Канадският ас на "Байерн" Алфонсо Дейвис отново се контузи и това е причината да напусне преждевременно лагера на националния отбор.

Заради разкъсване на мускулни влакна в задната част на лявото бедро 26-годишният футболист ще бъде извън игра за неопределено време.

Дейвис получи контузията по време на спринт без в злощастната ситуация да е замесен противников играч от Гватемала. Левичарят трябваше да напусне терена още в 6-ата минута.

Бързакът тъкмо беше възвърнал добрата си форма.

От декември 2024 г. насам това е четвъртото му мускулно разкъсване.

„Сега говорим за операция и ме е страх от това", заяви Дейвис пред канадската телевизия OneSoccer преди официалната диагноза, в която от "Байерн" не споменават за хирургическа намеса.

След смяната си той е бил изключително ядосан: „Избухнах в съблекалнята, не знаех какво се случва", призна играчът, добавяйки, че в яда си е счупил и няколко кошчета за боклук.